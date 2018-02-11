МОК заявил о «чистоте» спортсменов из России
11 февраля, 15:25Спорт
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Спортсмены из России, выступающие на Олимпиаде в Южной Корее, признаны «чистыми».
Международный олимпийский комитет заявил о том, что спортсмены из России, принимающие участие в Олимпийских играх-2018, прошли допинг-тесты и признаны «чистыми».
Но несмотря на отрицательные результаты проверки, россияне по-прежнему остаются в группе высокого риска. Руководство МОК призвало все контролирующие органы не терять бдительности, передают «Известия».
Олимпийские игры в Пхёнчхане открылись 9 февраля. Ранее стало известно о том, что 45 спортсменов из России и 2 тренера не примут участия в Играх. Среди них оказались тагильчанка Евгения Шаповалова и екатеринбуржец Антон Шипулин.
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