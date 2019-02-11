«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева информацию о проведении соревнований на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно! написал мэр Нижнего Тагила на своей странице в инстаграм.