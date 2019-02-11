«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года
11 февраля, 15:20СпортФото: личная страница в инстаграм Владислава Пинаева/pinaev_vladislav
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Всероссийская гонка «Лыжня России» будет проводиться на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле до 2022 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева информацию о проведении соревнований на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно! написал мэр Нижнего Тагила на своей странице в инстаграм.
Нижний Тагил отметит 300-летие в 2022 году.
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Напомним, «Лыжня России-2019» состоялась в Нижнем Тагиле из-за ремонта парковки на площадке у ЭКСПО-центра в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и Антон Шипулин, а также 15,5 тысячи свердловчан.
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