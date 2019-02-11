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Тагильский двоеборец Максим Кипин отстранён из-за нарушения антидопинговых правил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский двоеборец Максим Кипин отстранён из-за нарушения антидопинговых правил

11 февраля, 15:39СпортЮлия СтепановаФото: личная страница Максима Кипина ВК
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