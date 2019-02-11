Тагильский двоеборец Максим Кипин отстранён из-за нарушения антидопинговых правил

Сообщается, что Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать тагильского спортсмена Максима Кипина. Срок дисквалификации составляет 18 месяцев.

Уточняется, что Максим Кипин из Нижнего Тагила нарушил пункт 2.1. Общероссийских антидопинговых правил. Речь идёт о «наличии запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена». Соответствующая информация была размещена на сайте РАА «РУСАДА».

Александр Беккер, вице-президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сообщил, что причиной дисквалификации тагильского спортсмена стала «банальная глупость».

У Максима повысилось давление. Его мама тоже гипертоник, она дала ему полтаблетки того, что ей прописано. Это всё подтверждено анализами, выписками из её диагноза. Также анализ подтвердил, что действительно, была употреблена только половина таблетки. На заседании медкомиссии, я просил, чтобы обошлось без дисквалификации. «РУСАДА» настаивала на том, чтобы дали один год дисквалификации, но комиссия дала вообще 18 месяцев по той, причине, что он не указал нигде, что принял этот препарат,рассказал редакции TagilCity.ru Александр Беккер.

Александр Беккер отметил, что если бы специалисты доказали, что спортсмен принимает препарат для улучшения своих показателей, то могли отстранить на четыре года. Но уже в следующем сезоне спортсмен из Нижнего Тагила вернётся к тренировкам.

Надеюсь, что Максим начнёт выступать, потому что такие парни нам нужны. Максим – мастер спорта, член сборной России по лыжному двоеборью. В этом смысле он пример для подражания для маленьких ребятишек. Мне он нужен как спортсмен, поскольку необходима сильная региональная команда. У вас в Свердловской области Самир Мастиев, Дмитрий Гельвиг и он – это боевая единица на Чемпионате России,отметил Александр Беккер.