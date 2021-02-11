Агент Бийола опроверг информацию о готовности «Ганновера» выкупить контракт у ЦСКА

Агент Бийола опроверг информацию о готовности «Ганновера» выкупить контракт у ЦСКА

Сегодня, 20:03СпортPhoto: pxhere.com
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы опорного полузащитника ЦСКА Яки Бийола, находящегося в аренде в «Ганновере», рассказал о возможном подписании полноценного соглашения с немецкой командой.

Ранее стало известно, что клуб из второй бундеслиги предложил армейцам 400 тысяч евро за выкуп 22-летнего словенца, однако опция выкупа игрока составляет пять миллионов евро.

«Предложений от «Ганновера» по выкупу Яки не поступало. Никто не знает, воспользуется ли немецкий клуб опцией выкупа. До июня еще много времени, и рассуждать о чем-то слишком рано. Сейчас игрок сконцентрирован на футболе и своей игре. Важно то, как он покажет себя в следующие три месяца», – цитирует агента «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

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