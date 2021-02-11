Агент Бийола опроверг информацию о готовности «Ганновера» выкупить контракт у ЦСКА

«Предложений от «Ганновера» по выкупу Яки не поступало. Никто не знает, воспользуется ли немецкий клуб опцией выкупа. До июня еще много времени, и рассуждать о чем-то слишком рано. Сейчас игрок сконцентрирован на футболе и своей игре. Важно то, как он покажет себя в следующие три месяца», – цитирует агента «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.