Этап Кубка России по ралли пройдет в Свердловской области
11 марта 2010, 15:03СпортArtem
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13 марта в Асбесте на специально построенной трассе, дороги которой проложены среди огромных каменных карьеров, топовые гонщики страны примут участие в 6-ом этапе Кубка России по ралли.
Шестой этап является заключительным в серии гонок, проводимых на снежно-ледовом дорожном покрытии. На маршруте ралли будет организована единственная зрительская зона, позволяющая наблюдать за самыми напряженными моментами гонки с безопасного расстояния. Зрители смогут следить за скоростным развитием событий со спецучастка «Кросс», остальные скоростные участки доступны только для участников и судейского состава. Как заявили организаторы гонок «Джаст Медиа», обеспечение безопасности участников и зрителей является главной задачей на ралли. Безусловно, это красивый, но очень опасный вид спорта. К сожалению, из-за неосторожности на трассах ралли все чаще травмируются и гибнут зрители.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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