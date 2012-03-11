В Нижнем Тагиле пройдет третий матч четвертьфинала «Спутника» с тюменским «Рубином»

Дважды ведя в счете по ходу встречи, «Спутник» уступил в первом мачте плей-офф лидеру регулярного чемпионата ВХЛ тюменскому «Рубину» - 3:5. Как и год назад, когда соперники играли на этой же стадии турнира, тагильчане дали бой именитому конкуренту.

В текущем чемпионате наша команда дважды уступила обладателю Кубка Братины – 1:3 и 1:4, однако плей-офф – это, как любят говорить сами игроки и тренеры, совсем другая история.

Тренерский штаб «Спутника» доверил место в воротах воспитаннику тюменской школы хоккея Александру Хомутову, который с приходом Сергея Огурешникова на лед практически не выходит. Видимо, был расчет на то, что дома молодому голкиперу и стены помогут. Как показало время, ставка оправдалась, Хомутов провел очень хороший матч. У «Рубина» пост номер один занял Александр Судницин - лучший вратарь «регулярки» по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.

Обе команды сразу дали понять, что отсиживаться в обороне не станут, с первых секунд игра пошла на встречных курсах. У Хомутова работы было побольше, но и Судницин без дела не сидел. Постепенно тюменцы завладели инициативой, однако голкипер «Спутника» действовал без ошибок, да и защитники со своими обязанностями справлялись. К примеру, за две минуты в большинстве тагильчане позволили хозяевам льда нанести всего один бросок по воротам. А вот свой шанс реализовать преимущество в одного игрока наши земляки использовали!

Станислав Тунхузин не сумел пробить голкипера, шайбу подхватил дежуривший на пятаке Павел Попов и протолкнул ее в сетку под вратарем. На волне позитивных эмоций «Спутник» увеличил преимущество: в сутолоке у ворот самым расторопным оказался Дмитрий Галиахметов. Первый балл за результативность в ВХЛ набрал 20-летний Дмитрий Синяков. Увы, уже через 30 секунд тагильчане остались вчетвером.

На этот раз хозяева льда большинство реализовали: Александр Незнамов, действуя клюшкой как теннисной ракеткой, с лета переправил шайбу в ворота. Еще до перерыва счет стал равным, свой бомбардирский актив пополнил лучший снайпер «Рубина» Александр Горшков. Тюменцы выиграли вбрасывание и нападающий без промедления пробил – 2:2.

В упорнейшей борьбе прошел и второй период. Начало осталось за «Спутником», поскольку две с половиной минуты наша команда действовала в формате «5х4». Затем игра выровнялась, и тагильчане абсолютно ни в чем не уступали более мастеровитым соперникам. На 31-й минуте Денис Гурьев вновь вывел наш клуб вперед: закрытый своими и чужими игроками Александр Судницин момента броска не видел. «Рубин» попытался сразу восстановить равновесие, но соперник этого не позволил. И все же, за 9 секунд до сирены на перерыв хозяева льда зажгли красный свет за спиной Хомутова. Александр пытался опротестовать взятие ворот, поскольку в момент броска Анатолия Васильева на вратаря упали два игрока, однако судьи нарушения правил не усмотрели – 3:3.

В третьей 20-минутке игра шла до заброшенной шайбы. К сожалению, тагильские хоккеисты сами невольно облегчили противнику задачу, оставшись втроем на 54 секунды в середине периода. Дубль оформил Александр Горшков. Неудача «Спутник» не остановила: команда отдала все силы в попытке спасти матч. Очень много времени провело на льду первое звено. Моменты были, но голкипер «Рубина» подтвердил свой высокий класс. В концовке тагильчане заменили голкипера, и пятая шайба влетела в пустые ворота.

Во втором матче первого раунда плей-офф «Спутник» в гостях одержал победу над лучшей командой регулярного чемпионата ВХЛ тюменским «Рубином» со счетом 2:1. Более того, до 58-й минуты тагильчане вели 2:0.

Предыдущая встреча прошла в упорнейшей борьбе, в повторном матче эмоциональный накал был еще выше. В дебютном периоде команды практически не играли в равных составах. Неудивительно, что первая шайба была заброшена в большинстве. За 22 секунды до сирены на перерыв успеха добился Валентин Артамонов, не блиставший результативностью в регулярном чемпионате. Он завершил красивую комбинацию участием Станислава Тунхузина и Дмитрия Уткина.

Практически сразу после перерыва Валентин оформил дубль. На 23-й минуте он вышел один на один после паса Дмитрия Уткина и переиграл голкипера «Рубина» Михаила Демидова. Обескураженные тюменцы незамедлительно добавили оборотов, но наши земляки оборонялись самоотверженно, плюс стеной стоял на последнем рубеже вратарь Сергей Огурешников. До окончания игрового отрезка «рубиновым» сократить отставание так и не удалось.

Кульминацией матча стал третий период. «Спутник» дважды оставался втроем, но «Рубину» лишь раз удалось реализовать преимущество – на 58-й минуте. Заключительные 25 секунд хозяева провели без вратаря, однако тагильчане сравнять счет не позволили и одержали заслуженную победу.