«Я тебя ненавижу!» - сказала тагильчанка своему парню, получив экстремальный сюрприз на 8 марта (фото)

Такой подарок сделали своим девушкам на Международный женский день их вторые половинки. По словам одного из организаторов прыжков, члена роуп-команды «ORANGE Line» Ольги Рощектаевой, многие девчонки даже не знали, что им преподнесут такой (!) сюрприз.

У девушек, когда они понимали, что им предстоит, глаза становилиськвадратными. У нескольких даже случилась небольшая истерика. Прыгалипары вместе, обнявшись. В основном, эмоции были положительные, правда,одна из девушек сказала после прыжка своему парню: «Я тебя ненавижу!».Но это был результат сильнейших переживаний, которые, в большинствесвоем, укрепляют отношения рассказывает Ольга.

Фото Олега Олькова

Конечно, экстремальные подарки больше по вкусу мужчинам. Они, как и полагается быть сильному полу, готовы к таким подвигам, как прыжки с парашютом, полеты на дельтаплане, параплане и подобным развлечениям. Хотите, чтобы День рождения или 23 февраля запомнились Вашему любимому навсегда? Вперед, за подарками для мужчин в клубы экстремальных развлечений! Кстати, многие из них предлагают подарочные сертификаты на различные суммы.