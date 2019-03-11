В Екатеринбург привезут легендарный Кубок Гагарина

Кубок выставят напротив магазина «Гипербола» на нулевом этаже «Гринвича», который расположен на ул. 8 Марта, 46.

Доставят Кубок Гагарина строго в вертикальном положении в ударопрочном и водонепроницаемом кофре.

Сопровождение ценного трофея обеспечит вооруженная охрана. Перенос кубка будет осуществляться строго в перчатках. После уральской столицы трофей отправится в Челябинск.