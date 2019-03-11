В Екатеринбург привезут легендарный Кубок Гагарина

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С 17 марта екатеринбуржцы и гости уральской столицы смогут увидеть главный хоккейный трофей.
Сюжеты: Екатеринбург
Кубок выставят напротив магазина «Гипербола» на нулевом этаже «Гринвича», который расположен на ул. 8 Марта, 46.
Доставят Кубок Гагарина строго в вертикальном положении в ударопрочном и водонепроницаемом кофре.
Сопровождение ценного трофея обеспечит вооруженная охрана. Перенос кубка будет осуществляться строго в перчатках. После уральской столицы трофей отправится в Челябинск.
Показ ценного экспоната будет осуществлен 17 и 18 марта, сообщает E1.ru.
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