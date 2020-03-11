Американка и немец победили на первом дне Кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:23СпортФото: группа "Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина" во ВКонтакте
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В Нижнем Тагиле прошел первый день финала Континентального кубка по лыжному двоеборью. Золотые медали сегодня взяли американка Тара Герати-Моутс и немец Якоб Лагер, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди женщин второе место заняла Лиза Хирнер из Австрии, третье - Марте Лейнан Лунд из Норвегии. У мужчин серебро и бронзу забрали норвежцы Ларс Бурас и Александр Скоглунд.
Финал Континентального кубка проходит с 10 по 12 марта на горе Долгой. На соревнования приехали 62 спортсмена из восьми стран мира.
Россиянка Стефания Надымова по результатам первого дня соревнований занимает пятое место.
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