Самбисты из Нижнего Тагила вернулись с медалями с первенства Свердловской области
Сегодня, 12:21СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Команда самбистов из Нижнего Тагила вернулась с первенства Свердловской области с медалями, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первенство проходило среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет.
Воспитанники спортшколы «Тагилстрой» вернулись с четырьмя медалями.
Дмитрий Суслин в весовой категории до 46 кг занял второе место.
Кирилл Майбородов дошел до финала в весе до 60 кг.
Даниил Верещагин в весовой категории до 60 кг занял третье место.
Также «бронзу» получил Никита Ермаков в весе до 66 кг.
Спортсмены отобрались на первенство округа, которое состоится в Радужном.
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