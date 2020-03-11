Самбисты из Нижнего Тагила вернулись с медалями с первенства Свердловской области

Рабочая карта тагильского градоначальника

«Постепенно стала смотреть на город по-другому». Почему молодежь возвращается в Тагил

В Нижнем Тагиле больница № 1 купит новый аппарат для УЗИ за полмиллиона рублей

В Тагиле из-за коронавируса этап Кубка мира по прыжкам на лыжах пройдет без зрителей

Вагонка выиграла голосование за площадку для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле