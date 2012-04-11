Самые грациозные спортсменки региона собрались в Нижнем Тагиле

В соревнованиях участвовали спортсменки из Лесного, Верхней Пышмы, Нижней Туры, Каменск-Уральского, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, всего более 200 человек.

Тагильские гимнастки показали на соревнованиях отличные результаты. Например, итоги выступлений воспитанниц Спортивной школы олимпийского резерва №1 таковы: в групповых упражнения 3 место в 1 взрослом разряде получила команда под началом Вахрушевой Н.С., 1 место во 2 юношеском разряде – команда во главе с тренером-преподавателем Власовой О.П. В индивидуальной программе: 2004 год рождения, 2 юношеский разряд, 3 место заняла Анна Порошина, 2002 год рождения, 3 взрослый разряд, 1 место – Ирина Никулина, 1999 год рождения, КМС, 2 место – у Ксении Шамариной, 2000 год рождения, 1 разряд, 2 место – у Светланы Ломовцевой. 1997 год рождения, мастер спорта, 2 место получила Анастасия Шахтырь, 1996 год рождения, мастер спорта, 2 место – у Юлии Орловой, 3 – у Алены Ковальчук. 1995 год рождения, мастер спорта. 1 место заняла Виктория Бекушева, 2 – Ирина Круглова. 1994 год рождения, мастер спорта, 1 место у Марии Денисовой.

Неплохие результаты показали и спортсменки Спортивной школы олимпийского резерва №3: в индивидуальной программе лучшей стала Мария Бушмакина, тренер Захваткина Е.Е. В групповых упражнениях, программа КМС – 2 место у команды тренера Спициной Г.В. Программа первого разряда - 3 место у команды тренера Нориной Н.Н.

Программа 2 юношеского разряда – на 1 месте команда тренера Голованчиковой Д.А, Зайцевой Е.В.

В соревновании участвовали также и гимнастки Детско-юношеской спортивной школы №2. По программе МС 1 место заняла Анна Стебивка, по программе КМС победили Настя Крюковских, Кристина Панженская, Дарья Яремчук. 2 место у Алины Яшкиной, бронзу взяла Валерия Бабинцева. По программе 1 взрослый 1 место у Кристины Алеевой, Насти Трофимовой, 3-4 место – у Полины Суюшкиной. В групповых упражнениях 2 место, 3 юношеский разряд получила команда под руководством тренера Двухглавова Т.В., Зайки Т.А. 3 место - 3 юношеский разряд – тренер Двухглавова Т.В., Зайка Т.А.