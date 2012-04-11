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Тагильчанка выиграла соревнования по спортивному ориентированию «Черное море – 2012»
Сюжеты:
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Тагильчанка выиграла соревнования по спортивному ориентированию «Черное море – 2012»

11 апреля 2012, 15:23Спорт
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