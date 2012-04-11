Тагильчанка выиграла соревнования по спортивному ориентированию «Черное море – 2012»
11 апреля 2012, 15:23Спорт
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Воспитанница Нижнетагильской спортивной школы «Старт» стала победительницей конкурса по спортивному ориентированию в Геленджике.
С 23 марта по 6 апреля в Геленджике прошли X открытые краевые соревнований по спортивному ориентированию «Черное море – 2012». В отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила рассказали, что в соревнованиях участвовали около 900 спортсменов. Наша Ксения Пензина стала первой, Дмитрий Ситников занял 16 место, Андрей Токмянин – 24, Дмитрий Акилов – 27 место.
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