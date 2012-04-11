Тагильский кикбоксер вернулся с Чемпионата России с бронзой
11 апреля 2012, 18:57Спорт
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С 4 по 7 апреля в Череповце прошел чемпионат России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт.
По информации отдела по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, тагильчанин, спортсмен детско-юношеской спортивной школы «Старт» Александр Логачев стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 94 кг.
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