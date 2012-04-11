Велошкола для подростков появилась в Нижнем Тагиле
11 апреля 2012, 10:06Спорт
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10 апреля в Нижнем Тагиле открылась велошкола для детей 10-17 лет.
В школе детям будут прививать культуру поведения на дорогах и выработкеустойчивых умений и навыков безопасного поведения на улицах, сообщили в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД. Курс обучения рассчитан на два месяца, в течение которых школьникиизучат теоретический и практический блоки.
Желающие обучаться вНижнетагильской велошколе могут обращаться в детско-юношеский центр «Мир».
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