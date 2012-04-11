Велошкола для подростков появилась в Нижнем Тагиле

В школе детям будут прививать культуру поведения на дорогах и выработкеустойчивых умений и навыков безопасного поведения на улицах, сообщили в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД. Курс обучения рассчитан на два месяца, в течение которых школьникиизучат теоретический и практический блоки.