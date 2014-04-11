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Под Нижним Тагилом определят лучшего юного сноубордиста. Первенство области на горе Белая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом определят лучшего юного сноубордиста. Первенство области на горе Белая

11 апреля 2014, 14:55Спорт
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