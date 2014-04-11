Под Нижним Тагилом определят лучшего юного сноубордиста. Первенство области на горе Белая

В том, насколько этот вид спорта захватывает, смогли убедиться зрители, следившие за выступлением участников Олимпиады в Сочи. Дисциплина слоупстайл с многочисленными и эффектными трюками, не оставит равнодушным ни одного гостя соревнований.

Для Свердловской области данное Первенство – прекрасный шанс выявить сильнейших подрастающих спортсменов, итогом выступлений станет формирование сборных команд Свердловской области по данному виду спорта. Ожидается выступление более 50-ти участников. Кроме того, первостепенная задача региональных соревнований – развитие сноубординга и повышение его престижа в области.

Начнут спортсмены с квалификационного заезда, по итогам которого будут определены финалисты. Важно отметить, что к участию в Первенстве допускаются только юные сноубордисты – мальчики и девочки от 9 до 10 лет, а также более старшие возрастные категории – от 11 до 17 лет.