В Нижнем Тагиле состоялось открытие турнира «Хоккейные звездочки Урала»
10 апреля во дворце Ледового Спорта им. В.К. Сотникова состоялось торжественное открытие детского турнира «Хоккейные звездочки Урала» среди юношей девяти лет.
На открытии соревнования с напутственными словами выступили почетные гости - заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Валентина Тиунова и помощник депутата Государственной Думы Валерия Якушева Александр Царевников, а также директор детской юношеской школы по хоккею «Спутник» Дмитрий Серебряков.
Всего в турнире принимают участие шесть команд – из Перми, Челябинска, Барнаула, Екатеринбурга, Астаны и, конечно же, хозяева хоккейного состязания, воспитанники нижнетагильской школы хоккея «Спутник».
Фотографии предоставила пресс-служба СК «Спутник»
В стартовый день соревнований девятилетние тагильчане провели два победных матча. Первым соперником юных хоккеистов стала команда «Октан» из Перми, которая была повержена с разгромным счетом 7:1. Вторая игра против барнаульского «Алтая » завершилась со счетом 4:3.
Лучшими нападающими по итогу двух матчей стали воспитанники ДЮСШ по хоккею «Спутник» Владислав Ларичев и Ярослав Бабушкин. Следующий матч спутниковцы проведут сегодня с «Барысом» из Астаны.
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