В Нижнем Тагиле состоялось открытие турнира «Хоккейные звездочки Урала»

На открытии соревнования с напутственными словами выступили почетные гости - заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Валентина Тиунова и помощник депутата Государственной Думы Валерия Якушева Александр Царевников, а также директор детской юношеской школы по хоккею «Спутник» Дмитрий Серебряков.

Всего в турнире принимают участие шесть команд – из Перми, Челябинска, Барнаула, Екатеринбурга, Астаны и, конечно же, хозяева хоккейного состязания, воспитанники нижнетагильской школы хоккея «Спутник».

Фотографии предоставила пресс-служба СК «Спутник»

В стартовый день соревнований девятилетние тагильчане провели два победных матча. Первым соперником юных хоккеистов стала команда «Октан» из Перми, которая была повержена с разгромным счетом 7:1. Вторая игра против барнаульского «Алтая » завершилась со счетом 4:3.

Лучшими нападающими по итогу двух матчей стали воспитанники ДЮСШ по хоккею «Спутник» Владислав Ларичев и Ярослав Бабушкин. Следующий матч спутниковцы проведут сегодня с «Барысом» из Астаны.