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Андрей Кирдяшов остается главным тренером тагильского ХК «Спутник»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Андрей Кирдяшов остается главным тренером тагильского ХК «Спутник»

11 апреля 2016, 10:45СпортТимофей Данилов
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