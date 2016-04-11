Андрей Кирдяшов остается главным тренером тагильского ХК «Спутник»
11 апреля 2016, 10:45СпортТимофей Данилов
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О том, что главный тренер «бобров» подписал контракт с хоккейным клубом еще на сезон, сообщает пресс-служба «Спутника».
Сюжеты: Нижний Тагил
На прошлой неделе директор клуба Александр Балбашев и главный тренер Андрей Кирдяшов провели рабочее совещание с руководством «Уралвагонзавода». На совещании обсудили текущие вопросы и планы на будущее.
Под руководством Кирдяшова «оранжевые» провели 24 матча в регулярном чемпионате ВХЛ в прошедшем сезоне, а также семиматчевую серию плей-офф против нефтекамского «Тороса». Всего команда набрала 44 очка.
Напоминаем, игровой сезон 2015/2016 в составе «Спутника» стал последним для 8-ми хоккеистов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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