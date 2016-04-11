Андрей Кирдяшов остается главным тренером тагильского ХК «Спутник»

На прошлой неделе директор клуба Александр Балбашев и главный тренер Андрей Кирдяшов провели рабочее совещание с руководством «Уралвагонзавода». На совещании обсудили текущие вопросы и планы на будущее.

Под руководством Кирдяшова «оранжевые» провели 24 матча в регулярном чемпионате ВХЛ в прошедшем сезоне, а также семиматчевую серию плей-офф против нефтекамского «Тороса». Всего команда набрала 44 очка.