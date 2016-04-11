В Нижнем Тагиле состоялся турнир по биатлону среди юных динамовцев(ФОТО)
11 апреля 2016, 14:45СпортТимофей Данилов
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Традиционные соревнования по биатлону среди воспитанников городской детско-юношеской организации «Юные динамовцы» развернулись на лыжной базе «Спартак».
Сюжеты: Нижний Тагил
За звание сильнейших тагильские девчонки и мальчишки боролись в двух возрастных группах: до 11-ти и до 14-ти лет. Спортсмены сначала бежали на лыжах два круга, протяженностью 225 метров каждый. После – огневой рубеж: с расстояния в 10 метров юным динамовцам необходимо было поразить 5 мишеней из винтовки. Сумма промахов приравнивалась сумме штрафных кругов.
Среди мальчиков лучшими стали Лев Петров и Егор Тобонька. Чемпионка в женском зачете – Виктория Рагозина.
Напомним, организация «Юный динамовец» появилась в нашем городе в 2014 году. Её инициатором и куратором выступил председатель городской организации «Динамо» полковник Ибрагим Абдулкадыров.
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© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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