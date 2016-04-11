В Нижнем Тагиле состоялся турнир по биатлону среди юных динамовцев(ФОТО)

За звание сильнейших тагильские девчонки и мальчишки боролись в двух возрастных группах: до 11-ти и до 14-ти лет. Спортсмены сначала бежали на лыжах два круга, протяженностью 225 метров каждый. После – огневой рубеж: с расстояния в 10 метров юным динамовцам необходимо было поразить 5 мишеней из винтовки. Сумма промахов приравнивалась сумме штрафных кругов.