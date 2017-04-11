Фестиваль по стритболу для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Тагиле

Ребята смогут показать не только свои спортивные достижения, но и представить творческие работы на тему «Космос. Старый соболь. Баскетбол», а также выступить с концертом на сцене ГДМ.

15 апреля – знаменательная дата для «Старого соболя», именно в этот день 24 года назад был создан клуб.

В этом году на соревнования приглашены шесть детских домов Нижнего Тагила, гости из Невьянска, Серова и других городов. Всего заявлено 180 юных спортсменов, художников и артистов.

Торжественное открытие Фестиваля состоится в 11 часов 12 апреля в театральном зале ГДМ.