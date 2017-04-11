Фестиваль по стритболу для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Тагиле
11 апреля 2017, 19:40Спорт
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12 и 15 апреля в Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль по стритболу для воспитанников детских домов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята смогут показать не только свои спортивные достижения, но и представить творческие работы на тему «Космос. Старый соболь. Баскетбол», а также выступить с концертом на сцене ГДМ.
15 апреля – знаменательная дата для «Старого соболя», именно в этот день 24 года назад был создан клуб.
В этом году на соревнования приглашены шесть детских домов Нижнего Тагила, гости из Невьянска, Серова и других городов. Всего заявлено 180 юных спортсменов, художников и артистов.
Торжественное открытие Фестиваля состоится в 11 часов 12 апреля в театральном зале ГДМ.
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