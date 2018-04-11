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Открытие сезона парусной регаты пройдет в Нижнем Тагиле с 29 апреля по 1 мая
Сюжеты:
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Открытие сезона парусной регаты пройдет в Нижнем Тагиле с 29 апреля по 1 мая

11 апреля, 16:25Спорт
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