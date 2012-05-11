Какие вузы, сузы, школы и предприятия Нижнего Тагила стали победителями праздничной эстафеты?

Получается, эстафета является почти ровесницей самой Победы в Великой Отечественной войне и младше ее всего на 4 года. Итак, абсолютно лучший результат в спортивном состязании показали студенты Нижнетагильской Социально-педагогической академии. Они справились со всеми этапами менее чем за 12 минут, их результат – 11,57, и стали лучшими в своей группе участников – вузы Нижнего Тагила. Вторыми среди вузов стала команда Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ, третье место заняла еще одна команда из Педакадемии.

Лучше всего среди детско-юношеских спортивных школ города выступили спортсмены «Юпитера». Вторыми стали воспитанники «Юности», ну а бронзу заняла школа «Спутник».

С очень маленьким разрывом и прекрасными результатами выступили спортсмены ссузов Нижнего Тагила. Первым, с результатом в 12,22 минуты стал Педагогический колледж №2, вторым, с 12,58 минутами стал Горно-металлургический колледж, ну а третье место с результатом в 13,23 минуты взяли студенты Нижнетагильского строительного техникума.

Среди НПО города тройка лидеров определилась следующим образом: первое место у Нижнетагильского техникума промышленных технологий и транспорта, второе – у ПУ – 126, третье – у студентов Железнодорожного техникума.

Среди школьников лучшими стали учащиеся гимназии №18 с результатом 12,33 минуты. Прямо за ними с почти одновременным результатом выступили школьники ОУ №39 (12,52) и ОУ №40 (12, 53). Буквально одна секунда отделила школу №40 от второго места!

Среди предприятий и организаций города, несомненно, стали те компании, главным видом деятельности которых является спорт. Так, почти весь пьедестал, первое и второе место, получили сотрудники СК «Спутник», так как от этой организации выставлялись аж 2 команды. Третье и четвертое место – у Евраза, пятое – у Конструкторского бюро УВЗ, шестыми стали члены Нижнетагильской городской федерации волейбола«Уралочка».

Фото Алексея Лаптева.