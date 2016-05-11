Две команды из Нижнего Тагила заняли призовые места на Первенстве России по черлидингу (ФОТО)

В праздничные выходные в Екатеринбурге состоялся Чемпионат и Первенство России по черлидингу. От Нижнего Тагила поехали две команды ДЮСШ «Тагилстрой». Обе команды заняли призовые места.

Команда «Биверс» отлично выступила в дисциплине «Групповые стенды», юниорской возрастной категории. За их выступление судьи присудили им первое место.

Команда «Оскар» отметилась в дисциплине «Данс фристайл». Итогом их выступления стало второе место и серебряная медаль.

Свое превосходство командам из Нижнего Тагила пришлось доказывать в условиях сильной конкуренции. На Первенство России приехали 2400 черлидеров из 32 регионов страны.

Следующий этап — Чемпионат Европы по черлидингу. Команда «Биверс», занявшая первое место на Первенстве России, будет представлять Нижний Тагил на этом престижном соревновании.