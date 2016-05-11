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В чемпионате по велосипедному спорту на шоссе в Нижнем Тагиле приняли участие 186 спортсменов (ФОТО)
Сюжеты:
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В чемпионате по велосипедному спорту на шоссе в Нижнем Тагиле приняли участие 186 спортсменов (ФОТО)

11 мая 2016, 19:30СпортДенис Таратонов
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