В чемпионате по велосипедному спорту на шоссе в Нижнем Тагиле приняли участие 186 спортсменов (ФОТО)

Велогонщики съехались в Нижний Тагил со всей Свердловской области. Были участники не только из Екатеринбурга, но и из Асбеста, Верхней Пышмы и Первоуральска. Разумеется, были гонщики и из Нижнего Тагила. Соревнования начались 7 мая на Вагонке.

В первые два дня чемпионата велогонщики соревновались в индивидуальном, а затем в групповом заезде. Гонки прошли на проспектах Дзержинского и Вагоностроителей. Последний, третий, этап состоялся в центре города. На проспектах Ленина и Строителей участники соревновались в количестве пройденных кругов.

В Нижнем Тагиле есть только одна спортивная школа, в которой готовят велосипедистов. Это ДЮСШ №4. От Нижнего Тагила именно её воспитанники заняли несколько призовых мест.

В конце апреля велосипедисты устраивали велопробег по улицам Нижнего Тагила.