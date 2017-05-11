Социальная сеть «Одноклассники» выберет лучших стримеров для освещения Кубка Конфедераций FIFA 2017

Новый проект по выбору лучших стримеров запущен. К участию приглашаются популярные блоггеры и все желающие.

Для этого нужно будет вести трансляцию из приложения «ОК» Live с хэштегом #StreamerWelcome2018 по заданным темам.

Каждый претендент на победу в конкурсе должен будет рассказать о своем городе, посетить и осветить интересное мероприятие, поделиться впечатлениями и ожиданиями предстоящего масштабного события - Кубка Конфедераций FIFA 2017 и ЧМ по футболу FIFA 2018 в России. Самые интересные трансляции будут представлены в специальном разделе на видеовитрине «Одноклассников».

Конкурс включает два этапа. Первый из них пройдет с 5-го по 18-е мая. Будут выбраны пять лучших стримеров, которые пройдут во второй этап. С 20-го мая по 4-е июня будет выбран победитель первого этапа. Его определят зрители и жюри. В него войдут посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, представители Welcome2018.com и соцсети «ОК».

Лучший комментатор проведет прямые трансляции с игроками сборной России по футболу перед товарищеским матчем сборных России и Чили: он пройдет 9 июля 2017 года в Москве.

Более подробно с правилами проекта можно ознакомиться в группе Welcome2018Streamer. Блоги в ОК.

В Кубке Конфедераций, который проходит один раз в четыре года, будут участвовать восемь сборных: Германия, Россия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и Камерун. Соревнования пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех городах-организаторах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.