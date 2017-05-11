Тагильские воркаутеры стали призёрами на масштабном чемпионате в Челябинске (ФОТО)
11 мая 2017, 08:30Спорт
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Воркаутеры Нижнего Тагила приняли участие в чемпионате уличных направлений спорта и творчества «Спортоград - 2017», который прошел в Челябинске.
Сюжеты: Нижний Тагил
Яркое событие состоялось в День Победы и собрало более тысячи участников. Более 15 тысяч зрителей наблюдали за соревнованиями по воркауту, стритболу, граффити, уличным танцам и кроссфиту.
Руководитель объединения Воркаут Нижний Тагил Рустам Хайруллин выступил в качестве судьи на турнире по воркауту. Спортсмены из нашего города выступали в дисциплине индивидуальный фристайл, передает пресс-служба объединения Воркаут Нижний Тагил.
В итоге второе и третье место получили тагильчане - Григорий Павлов и Егор Палкин. Две представительницы прекрасного пола - тагильчанки Софья Антакова и Карина Суднишникова - были приглашены специальными гостями для участия в показательных выступлениях.
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Фото: пресс-служба объединения Воркаут Нижний Тагил
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