Тагильские воркаутеры стали призёрами на масштабном чемпионате в Челябинске (ФОТО)

Яркое событие состоялось в День Победы и собрало более тысячи участников. Более 15 тысяч зрителей наблюдали за соревнованиями по воркауту, стритболу, граффити, уличным танцам и кроссфиту.

Руководитель объединения Воркаут Нижний Тагил Рустам Хайруллин выступил в качестве судьи на турнире по воркауту. Спортсмены из нашего города выступали в дисциплине индивидуальный фристайл, передает пресс-служба объединения Воркаут Нижний Тагил.

В итоге второе и третье место получили тагильчане - Григорий Павлов и Егор Палкин. Две представительницы прекрасного пола - тагильчанки Софья Антакова и Карина Суднишникова - были приглашены специальными гостями для участия в показательных выступлениях.

Фото: пресс-служба объединения Воркаут Нижний Тагил