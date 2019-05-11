Боксер из Екатеринбурга Евгений Чупраков сразится с экс-чемпионом мира WBA
Сегодня, 20:14СпортФото: личная страница во ВКонтакте Евгения Чупракова
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Уральский боксер Евгений Чупраков выйдет на ринг вместе с экс-чемпионом WBA Александром Муносом, сообщают РИА Новости.
Сюжеты: Екатеринбург
Бой состоится в Екатеринбурге 18 мая в рамках турнира по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Этот бой станет первым для спортсмена из Екатеринбурга после полугодового перерыва. В декабре 2018 года Евгений Чупраков впервые за свою карьеру уступил противнику в бою в Японии. Тогда он выступал в бою с действующим чемпионом WBA Масаюки Ито.
Чупраков является одним из самых сильных боксеров России в весе до 58,8 кг. Мунос входит в тройку сильнейших боксеров Венесуэлы.
Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября 2019 года пройдет чемпионат мира по боксу. Соревнования состоятся на площадке «Екатеринбург Экспо».
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