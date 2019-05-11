Боксер из Екатеринбурга Евгений Чупраков сразится с экс-чемпионом мира WBA

Бой состоится в Екатеринбурге 18 мая в рамках турнира по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Этот бой станет первым для спортсмена из Екатеринбурга после полугодового перерыва. В декабре 2018 года Евгений Чупраков впервые за свою карьеру уступил противнику в бою в Японии. Тогда он выступал в бою с действующим чемпионом WBA Масаюки Ито.