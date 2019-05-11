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Боксер из Екатеринбурга Евгений Чупраков сразится с экс-чемпионом мира WBA
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Боксер из Екатеринбурга Евгений Чупраков сразится с экс-чемпионом мира WBA

Сегодня, 20:14СпортФото: личная страница во ВКонтакте Евгения Чупракова
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