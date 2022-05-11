Советский футболист Александр Мирзоян призывает изолировать футбол от политики

Звезда советского спорта, бывший защитник футбольного клуба «Спартак» Александр Мирзоян дал свой комментарий NEWS.ru относительно решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Как сообщает NEWS.ru, экс-игрок «Спартака» считает такой шаг УЕФА несправедливым. Собеседник NEWS.ru надеется, что данное недоразумение в ближайшее время будет устранено. По словам Мирзояна, изолировать футбол — неправильное решение, это футбол, наоборот, должен отстраниться от участия в политике. При этом российские команды не были замечены в нарушениях устава УЕФА. Но опасения насчет этого решения оправдались. Спортсмен отмечает, что Россию уже давно пытаются отстранить от спорта, включая и случаи, когда российским участникам Олимпийских игр пришлось выступать без флага и гимна РФ. «Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась. Нас хотят изолировать от всего», — делает вывод советский футболист. Он выразил надежду, что такое бедственное для российского спорта положение продлится недолго и это недоразумение все же решат исправить. Мирзоян также напомнил, что когда США бомбили Югославию и Ирак, американские спортсмены продолжали участвовать в международных соревнованиях и их никто не планировал отстранять. Он считает, что правильно будет отделять большой спорт от положительных и отрицательных событий, происходящих на мировой политической арене. Эксперт призывает спортсменов, отстраненных от международных соревнований, не опускать руки в сложившейся ситуации и продолжать тренироваться, чтобы к моменту возвращения в большой спорт стать сильнее, чем сейчас. Кроме того, он считает важным отстаивание прав российских команд в международных судебных инстанциях. Мирзоян считает, что даже сейчас, после всех негативных событий, футболисты должны себя проявлять, показывать высокую мотивацию. Он говорит о том, что сейчас надо активно работать и функционерам, так как у них есть большое поле для деятельности, они способны реформировать чемпионат, сделав его более привлекательным, более плотным. Даже самая серьезная дисквалификация не сможет продолжаться вечно, а когда она закончится, российские футболисты должны находиться в более достойной форме, чем на данный момент. Он считает необходимым продолжать проводить матчи сборной РФ на самом высоком уровне — даже несмотря на то, что они будут товарищескими. 2 мая стало известно, что УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований на предстоящий сезон 2022 — 2023. Из-за принятого решения российские клубы не смогут побороться за победу в еврокубках, а сборная РФ — принять участие в Лиге наций. В первой половине марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Глава организации Александер Чеферин заявил, что сожалеет о таком решении и признался, что ему тяжело применять санкции к России.

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