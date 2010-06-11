Тагильские мотогонщики будут соревноваться в Тюмени
11 июня 2010, 14:54СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту памяти Валерия Атрощенко пройдет 13 июня в Тюмени.
В мероприятии примут участие более 30 мотогонщиков из разных городов УрФО, в том числе и тагильчане. Спортсменам предстоит преодолеть извилистую трассу длиной около километра. При этом их ожидают не только резкие повороты, смена покрытия (грунт-трава), но также трамплины, ямы и прочие естественные препятствия, сообщает портал 72.ru. В турнирах примут участие мотоциклисты от восьми до 45 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей