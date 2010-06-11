Тагильские мотогонщики будут соревноваться в Тюмени

В мероприятии примут участие более 30 мотогонщиков из разных городов УрФО, в том числе и тагильчане. Спортсменам предстоит преодолеть извилистую трассу длиной около километра. При этом их ожидают не только резкие повороты, смена покрытия (грунт-трава), но также трамплины, ямы и прочие естественные препятствия, сообщает портал 72.ru. В турнирах примут участие мотоциклисты от восьми до 45 лет.