Вера Слугина в преддверии чемпионата мира по боксу одержала три уверенных победы

В соревновании участвовали спортсменки из России, Венгрии, Польши, Молдавии, и Украины. В своей весовой категории до 64 килограммов Слугина провела три боя и во всех одержала уверенные победы. Как рассказали нам в пресс-службе СК «Спутник», 14 июня Вера Слугина отправится в Грецию, где в рамках подготовки к чемпионату мира примет участие в тренировочном сборе и еще одном международном турнире. Главный старт года – чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в сентябре в Барбадосе.