Вера Слугина в преддверии чемпионата мира по боксу одержала три уверенных победы
11 июня 2010, 14:58СпортArtem
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Представительница спортивного клуба «Спутник» чемпионка России Вера Слугина выиграла международный турнир по боксу, прошедший на Украине.
В соревновании участвовали спортсменки из России, Венгрии, Польши, Молдавии, и Украины. В своей весовой категории до 64 килограммов Слугина провела три боя и во всех одержала уверенные победы. Как рассказали нам в пресс-службе СК «Спутник», 14 июня Вера Слугина отправится в Грецию, где в рамках подготовки к чемпионату мира примет участие в тренировочном сборе и еще одном международном турнире. Главный старт года – чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в сентябре в Барбадосе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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