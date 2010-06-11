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Вера Слугина в преддверии чемпионата мира по боксу одержала три уверенных победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вера Слугина в преддверии чемпионата мира по боксу одержала три уверенных победы

11 июня 2010, 14:58СпортArtem
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