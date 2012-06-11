Только в трех спортбарах, по данным полиции, разрешено болеть за наших футболистов на ЕВРО-2012

Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, без риска недосмотреть футбол и поддержать нашу сборную в компании друзей можно в трех местах: в шатре на проспекте Строителей, в Эре и в летнем кафе у фонтана на набережной. Все остальные места поддержки нашей сборной полицейские считают незаконными.