Только в трех спортбарах, по данным полиции, разрешено болеть за наших футболистов на ЕВРО-2012
11 июня 2012, 10:00СпортВалерия Лошкарева
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В Нижнем Тагиле посмотреть игру российской сборной по футболу, можно в трех заведениях. Все несанкционированные спортбары полицейские будут закрывать.
Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, без риска недосмотреть футбол и поддержать нашу сборную в компании друзей можно в трех местах: в шатре на проспекте Строителей, в Эре и в летнем кафе у фонтана на набережной. Все остальные места поддержки нашей сборной полицейские считают незаконными.
Напомним, 12 и 16 июня сборная России проведет очередные групповые матчи с командами Польши и Греции. Матчи начнутся в 22.45 по московскому времени.
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