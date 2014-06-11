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ХК «Спутник» ждут большие перемены: ищут спонсоров, формируют команду. И все это со скромным бюджетом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ХК «Спутник» ждут большие перемены: ищут спонсоров, формируют команду. И все это со скромным бюджетом

11 июня 2014, 11:25Спорт
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