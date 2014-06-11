ХК «Спутник» ждут большие перемены: ищут спонсоров, формируют команду. И все это со скромным бюджетом

Директором нового клуба назначен Тахир Даукаев, некогда работавший в ХК «Салават Юлаев» директором, заместителем и председателем правления. Осуществлял общее и оперативное руководство клубом, занимался вопросами его коммерческой деятельности и развитием инфраструктуры. Позднее возглавлял ХК «Химик», был исполнительным директором ХК «Молот-Прикамье». Также у ХК «Спутник» новый тренер – Евгений Галкин, воспитанник хоккейной школы «Трактор». В сезоне 2013-2014 работал главным тренером команды ВХЛ «Челмет».

Мы в максимально сжатые сроки создали новый клуб, у руля которого встал профессиональный хоккейный менеджер. Назначен новый главный тренер. Сейчас идет активное комплектование команды отметил Алексей Жарич, председатель попечительского совета СК «Спутник», заместитель генерального директора корпорации УВЗ.

Хотя официальное представление ХК «Спутник» состоится в середине июля, после завершения формирования команды, болельщики уже устроили Алексею Жаричу свою пресс-конференцию в группе «Спутника» в социальных сетях.

– Алексей, какие задачи команда ставит на следующий сезон?

– Выход в плей-офф задача минимум.

– Ждут ли нас какие-то трансферные неожиданности? Пока селекция не впечатляет.

– Будут и легионеры интересные и т.д. В любом случае попробуем пока в рамках этого бюджета сделать достойную команду, готовую биться. А дальше - посмотрим. 10 июля команда выйдет из отпуска, и мы представим состав.

– А какой бюджет у нашей команды на следующий сезон?

– Не могу пока сказать точно. Но скромный, конечно. Один УВЗ не сможет тянуть, сейчас ищем дополнительных спонсоров. С созданием ХК будет легче.

– ММГ тянет «Металлург». Череповец тянет «Северсталь». А у нас 2 больших предприятия УВЗ и НТМК, и скромный бюджет?

– ММГ и Череповец - частные компании. Это раз. У НТМК другие спортивные проекты. Мы и начали реформы, чтобы в том числе и увеличивать бюджет команды, за счет пула спонсоров, придания ей общегородского и областного статуса, за счет управлением дворцом в интересах команды и так далее. Главное идти последовательно.

– А с «Автомобилистом» сотрудничество продолжится?

– В каком-то виде да, но только на взаимных интересах. У нас тоже есть разные предложения.

Очевидно, что болельщики, да и, наверное, сами игроки не совсем удовлетворены результатами в прошлом сезоне. Не довольны были болельщики и руководящим составом. Формирование самостоятельного юридического лица становится прекрасным стартом для становления новой команды, которая будет радовать своими успехами.

Фото Ивана Смагина.