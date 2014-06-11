Тагильчане стали чемпионами по хоккею с шайбой: триумф спортсменов УВЗ (ФОТО)

Чемпионат по хоккею с шайбой был организован впервые за четырехлетнюю истории соревнований. В нем приняли участие 4 команды: призеры студенческой любительской лиги сборная по хоккею МГТУ им. Н.Э. Баумана, Группа компаний «АвтоЛайн», впервые принимавшая участие в соревнованиях, а также воспитанники московской школы «ЦСК», чемпионы молодежной хоккейной лиги, чемпионы Московской области ХК «Звезда» и сборная команда Уралвагонзавода «Огнеборец».

В составе заводской команды «Огнеборец», которая создана в 2005 году, играют сотрудники 2-го отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области – подразделения, которое сотрудничает с головным предприятием корпорации УВЗ с 1936 года. А также работники сборочного цеха, литейного цеха № 2 и отдела обеспечения техническим оборудованием Уралвагонзавода. Играющим капитаном команды на чемпионате выступил заместитель генерального директора по спецтехнике Вячеслав Халитов.

Фотографии пресс-службы УВЗ

В отборочных матчах сборная команда Уралвагонзавода обыграла сборную по хоккею МГТУ им. Н.Э. Баумана со счетом 10:2, ХК «Звезда» выиграла у команды Группы компаний «АвтоЛайн» со счетом 14:0. В финале «Огнеборец» встретился с серьезным соперником - ХК «Звезда». Сначала уралвагонзаводцы вели 2:0, но соперник стал отыгрываться. 3:3. За полторы минуты до конца игры команда УВЗ забила шайбу и в жесткой сложной игре, проявив стальной характер и волю к победе в меньшинстве 4 на 6 игроков выиграла со счетом 4:3. Второе место – ХК «Звезда», третье место у сборной по хоккею МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Команде ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» вручили хрустальный кубок, все игроки получили золотые медали.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Соревнования «Ростех – Российские корпоративные игры» четвертый год подряд собирает тысячи любителей активного образа жизни - представителей различных организаций России и зарубежья и включает в себя 28 видов спорта: мини-футбол, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, легкую атлетику, гиревой спорт, пулевую стрельбу, парусный спорт, дартс, шашки, шахматы, аэрохоккей, настольный теннис и другие. В 2014 году в состязаниях приняли участие более 3 000 человек и более 100 команд.

ХК «Огнеборец» образована в 2005 году, серьезные успехи пришли к команде в 2011 году. «Огнеборец» является трехкратным победителем первенства и кубка Уралвагонзавода по хоккею. Команда ежегодно представляет корпорацию УВЗ на региональных и областных турнирах и кубках по хоккею, занимая призовые места. Является обладателеми 2 места среди чемпионов областей, кубка Урала. Многократным чемпионом регионального первенства среди пожарных подразделений России. 3 год подряд являются организаторами Кубка по хоккею имени Вениамина Сотникова.