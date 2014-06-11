В День России, 12 июня, в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль и футбольный турнир

Фестиваль начнется в парке им. А.П. Бондина 12 июня в 13.00 . Для гостей запланирована развлекательная игровая программа с разнообразными конкурсами и призами. Все желающие смогут познакомиться с национальными песнями и танцами народов, представленных на фестивале.

Также 12 июня в Нижнем Тагиле состоится традиционный турнир по футболу, посвящённый Дню России. В нем примут участие команды Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия», драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, телекомпании «Телекон» и ветераны комсомола. Торжественное открытие турнира состоится 12 июня в 10.00 часов на стадионе «Юность» (пр. Мира, 42а). Организаторы приглашают всех жителей и гостей города посмотреть эти увлекательные соревнования.