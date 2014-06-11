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В День России, 12 июня, в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль и футбольный турнир
Сюжеты:
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В День России, 12 июня, в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль и футбольный турнир

11 июня 2014, 16:20Спорт
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