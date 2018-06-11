15 жителей Екатеринбурга примут участие в экстремальном марафоне в ЮАР
11 июня, 17:05Спорт
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Южно-Африканская Республика принимает на своей территории участников старейшего и массового забега Camrades. Среди бегунов есть представители Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Дистанция забега составляет 90 километров, соревнования проходят в условиях африканской жары.
Среди участников есть команда из Екатеринбурга в составе 15 человек. Возглавит забег екатеринбуржцев заслуженный тренер России Олег Харитонов, сообщает «Наша газета».
Свердловские спортсмены рассказали журналистам, что настроены серьёзно и планируют преодолеть дистанцию в среднем за 7 часов 29 минут.
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