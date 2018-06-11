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15 жителей Екатеринбурга примут участие в экстремальном марафоне в ЮАР
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 жителей Екатеринбурга примут участие в экстремальном марафоне в ЮАР

11 июня, 17:05Спорт
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