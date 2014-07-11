Завтра на горе Долгая тагильчане встретят участников эстафеты «Бег мира»

Завтра в Нижний Тагил прибудут 16 факелоносцев. Интересно, что эта группа людей путешествует по всей России. Любой желающий может присоединиться к участникам эстафеты в своем городе.

Встреча факелоносцев будет организована на территории комплекса трамплинов СДЮСШОР «Аист». В 17:30 они прибывают на Долгую, где встретятся с представителями администрации Нижнего Тагила, а также с командой юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина, которые в настоящее время находятся на тренировочных сборах.