Завтра на горе Долгая тагильчане встретят участников эстафеты «Бег мира»
11 июля 2014, 11:50Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9 мая в День Победы в городе Сочи состоялся старт российского этапа Всемирной факельной эстафеты «Бег мира». Это международное событие призвано сплотить людей, вдохновить и объединить. Интересно, что с момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие более шести миллионов человек.
Завтра в Нижний Тагил прибудут 16 факелоносцев. Интересно, что эта группа людей путешествует по всей России. Любой желающий может присоединиться к участникам эстафеты в своем городе.
Встреча факелоносцев будет организована на территории комплекса трамплинов СДЮСШОР «Аист». В 17:30 они прибывают на Долгую, где встретятся с представителями администрации Нижнего Тагила, а также с командой юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина, которые в настоящее время находятся на тренировочных сборах.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей