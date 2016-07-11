Житель села под Нижним Тагилом стал чемпионом горного марафона «Конжак»: 42 км он прошел почти за 3 часа (ФОТО)

Конжаковский камень – одна из самых высочайших вершин Уральских гор: она достигает отметки в 1569 метров. В этом году покорить её решились почти 1,5 тысячи человек из 11 государств: России, Канады, США, Германии, Швеции, Северной Ирландии, Латвии, Казахстана, Украины, Белоруссии и Таджикистана.

Участникам XXI международного горного марафона «Конжак-2016» было необходимо преодолеть дистанцию в 21 километр, чтобы достичь вершины, а затем спуститься вниз.

29-летний житель села Петрокаменское Евгений Марков прошел всю дистанцию за 2 часа 58 минут 23 секунды. Отметим, что рубеж 3 часа никому не удавалось превзойти с 2002 года. При этом победителю марафона не хватило всего 22 секунды, чтобы достичь рекорда Михаила Сумочкина, который тот установил на более короткой дистанции. Евгений был награжден главный призом горного марафона – квадрациклом.

Двое тагильчан вошли в 10-ку лучших бегунов: среди мужчин на 9-м месте, с результатом в 03:22:54, оказался Петр Медведев. Ирина Тархова также заняла 9 место среди женщин: марафонскую дистанцию она прошла за 4 часа 40 минут и 36 секунд.