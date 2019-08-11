Руководство Свердловской области подписало соглашение с антидопинговым агенством
Сегодня, 12:42СпортФото: pixabay.com
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11 августа министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус подписали документ о взаимодействии на территории региона, сообщает ТАСС.
Соглашение предусматривает совместную организацию и проведение антидопинговых мероприятий. Юрий Ганус отметил, что теперь РУСАДА будет максимально защищать права спортсменов региона и оказывать поддержку Свердловской области в развитии антидопингового движения.
Леонид Раппорт считает, что данное сотрудничество важно в преддверии чемпионата мира по боксу, который пройдёт в Свердловской области. Также, по его словам, это основа проведения соревнований на летней Универсиаде в 2023 году.
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