Финал регионального турнира по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

Финал регионального турнира по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле
Финал регионального турнира по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле
Вчера, 23:28СпортФото: 1МI
12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет финал Кубка Урала по дрифту-2021. В чемпионате примут участие 63 пилота — это самая крупная гонка за всю историю УрФО.

В чемпионате примут участие профессиональные пилоты, которые едут в высшую лигу дрифта в России — RDSGP. География участников — это 15 городов от Сургута до южного Урала.

В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил представлен своим пилотом — Александром Пузановым. Напомним, что спортсменов из Нижнего Тагила не было с момента первого чемпионата, когда Кубок победителя забрал тагильчанин Дмитрий Степанов.

На массовом мероприятии будет действовать жесткий контроль соблюдения норм антивирусных мероприятий.

В программе мероприятия:

  • мощнейший дрифт на прокаченных автомонстрах от крутых пилотов Урала
  • насыщенная шоу программа
  • выставка уникальных автомобилей
  • дрифт-такси
  • розыгрыши крутых призов и подарков
  • вкуснейшая еда и свежий кофе
  • фото и видео от профессиональных фотографов и видеооператоров, с различных телеканалов и интернет изданий

Детям до 7 лет вход бесплатный (обязательное присутствие родителей!)

Тайминг мероприятия:

9.30-11.00 — регистрация участников, тех.инспекция

10.00-12.30 — тренировочные заезды

12.30-13.00 — брифинг, шоу программа

13.00 — квалификационные заезды

14.00-15.00 — парад участников, шоу программа

15.00 — парные заезды

18.30 — Награждение

Соревнования пройдут 12 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле на улице Долгая, 1. Начало в 13.00. После окончания соревнований всех желающих ждёт ДРИФТ ТАКСИ и автограф-сессия, рассказал TagilCity.ru Владимир Ольховиков.

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