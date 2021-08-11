Финал регионального турнира по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет финал Кубка Урала по дрифту-2021. В чемпионате примут участие 63 пилота — это самая крупная гонка за всю историю УрФО.

В чемпионате примут участие профессиональные пилоты, которые едут в высшую лигу дрифта в России — RDSGP. География участников — это 15 городов от Сургута до южного Урала. В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил представлен своим пилотом — Александром Пузановым. Напомним, что спортсменов из Нижнего Тагила не было с момента первого чемпионата, когда Кубок победителя забрал тагильчанин Дмитрий Степанов. На массовом мероприятии будет действовать жесткий контроль соблюдения норм антивирусных мероприятий. В программе мероприятия: мощнейший дрифт на прокаченных автомонстрах от крутых пилотов Урала

насыщенная шоу программа

выставка уникальных автомобилей

дрифт-такси

розыгрыши крутых призов и подарков

вкуснейшая еда и свежий кофе

фото и видео от профессиональных фотографов и видеооператоров, с различных телеканалов и интернет изданий Детям до 7 лет вход бесплатный (обязательное присутствие родителей!) Тайминг мероприятия: 9.30-11.00 — регистрация участников, тех.инспекция 10.00-12.30 — тренировочные заезды 12.30-13.00 — брифинг, шоу программа 13.00 — квалификационные заезды 14.00-15.00 — парад участников, шоу программа 15.00 — парные заезды 18.30 — Награждение Соревнования пройдут 12 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле на улице Долгая, 1. Начало в 13.00. После окончания соревнований всех желающих ждёт ДРИФТ ТАКСИ и автограф-сессия, рассказал TagilCity.ru Владимир Ольховиков.

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