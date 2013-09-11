Тагильский «Спутник» открыл сезон! 6:3

Интересно и то, что на матч приехал сам управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов, который пожелал командам удачи и вручил диплом продюсерскому центру Нижнего Тагила за лучшую Интернет-трансляцию Чемпионата ВХЛ прошлого сезона. Напутственные слова произнес и заместитель генерального директора УВЗ Вячеслав Халитов, сообщает пресс-служба СК «Спутник». Ну, а дальше - началась «горячая» игра.

Первые два периода команды играли почти на равных - 1:1, 3:2. С началом третьего периода команда хозяев оказалась в большинстве, выпустив на лед еще одного игрока. В пустой угол ворот шайбу противника отправил Антон Алексеев, а за две минуты до конца матча шайбу в ворота «Рязани» отправил Денис Гурьев, тем самым установив окончательный отрыв - 6:3. Да, первая игра в новом сезоне ВХЛ завершилась для наших победой!

Следующий матч состоится также в Нижнем Тагиле 12 сентября, начало - в 18:30.

Главный тренер хоккейного клуба «Рязань» Олег Курин:

Первая игра была слишком волнительной, играли быстро, а именно, пропускали и сравнивали счет. Были недоработки игровых эпизодов, часто у наших ворот. В рязанской команде есть положительные сдвиги, идет развитие, выбирать пока нет возможности, но будем стараться играть хорошо.

Главный тренер «Спутника» Алексей Фетисов рассказывает, что настраивал себя и игроков – игра будет тяжелой:

Соперник усилился хорошо, мы это знали. Рады, что одержали первую победу, порадовали болельщиков - полный дворец пришел нас поддержать. Мы очень это ценим. Конечно, ошибки есть, не очень сильно сыграли в обороне, а именно в взаимодействии защитников и нападающих. Некоторые игроки только после травм, были и откомандированные из «Автомобилиста». О сыгранности не может быть и речи, это только первые шаги, дальше будем улучшать.

Он поздравил с победой тагильских болельщиков, которые после матча еще долго радовались - и это слышала вся Вагонка! Над сочетанием игроков тренер работает на каждой тренировке.

Хорошо, что есть из кого выбрать, если раньше было 12-ть нападающих, 7-мь защитников - это в лучшем случае, а остальные, молодежь, то сейчас пять полноценных составов и те ребята, которые сегодня не играли, сидят и ждут своего шанса. Это в первый раз у нас столько достойных игроков за мои пять лет работы тренером. Мы не ставим пока цели на сезон, играем каждый матч на победу.

Фотография Ивана Смагина