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Тагильский «Спутник» открыл сезон! 6:3
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский «Спутник» открыл сезон! 6:3

11 сентября 2013, 10:05Спорт
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