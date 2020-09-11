Уральский спортсмен без рук и ног взял два золота на чемпионате России по велогонкам

Уральский спортсмен без рук и ног взял два золота на чемпионате России по велогонкам

Сегодня, 13:27СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Спортсмен без рук и ног Михаил Асташов, прославившийся после того, как работал доставщиком «Яндекс.Еды», завоевал на чемпионате России по шоссейным гонкам на велосипедах две золотые медали, пишет E1.

Сегодня, 11 сентября, спортсмен уже улетел в Крым на чемпионат России по триатлону.

Я уже решил, что буду отбираться заново на Параолимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году. Пандемия не помешала мне полноценно тренироваться, сказал Михаил Асташов.

Напомним, Михаил Асташов устроился работать в «Яндекс.Еду» После того, как о нем рассказали СМИ он прославился на всю страну. Спортсмен уже нашел необходимую сумму, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях. Кроме того, его друзья сделали ремонт в квартире, пока Михаил находился на соревнованиях.

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