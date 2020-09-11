Уральский спортсмен без рук и ног взял два золота на чемпионате России по велогонкам

Напомним, Михаил Асташов устроился работать в «Яндекс.Еду» После того, как о нем рассказали СМИ он прославился на всю страну. Спортсмен уже нашел необходимую сумму, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях. Кроме того, его друзья сделали ремонт в квартире, пока Михаил находился на соревнованиях.