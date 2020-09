Уральский спортсмен без рук и ног взял два золота на чемпионате России по велогонкам

Спортсмен без рук и ног Михаил Асташов, прославившийся после того, как работал доставщиком «Яндекс.Еды», завоевал на чемпионате России по шоссейным гонкам на велосипедах две золотые медали, пишет E1.

Сегодня, 11 сентября, спортсмен уже улетел в Крым на чемпионат России по триатлону. Я уже решил, что буду отбираться заново на Параолимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году. Пандемия не помешала мне полноценно тренироваться, сказал Михаил Асташов. Напомним, Михаил Асташов устроился работать в «Яндекс.Еду» После того, как о нем рассказали СМИ он прославился на всю страну. Спортсмен уже нашел необходимую сумму, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях. Кроме того, его друзья сделали ремонт в квартире, пока Михаил находился на соревнованиях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter