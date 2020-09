В мае бизнесмену исполнился 71 год.

Президент футбольного клуба «Наполи» и владелец итальянской кинокомпании Filmauro Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу «Наполи». 71-летний Де Лаурентис узнал о заражении вчера, получив результаты теста. Никаких других подробностей о состоянии здоровья своего президента неаполитанский клуб не раскрывает.

