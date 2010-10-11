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Более 280 спортсменов приняли участие в традиционном осеннем кроссе лыжников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 280 спортсменов приняли участие в традиционном осеннем кроссе лыжников

11 октября 2010, 13:51СпортОльга
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