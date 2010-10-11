Более 280 спортсменов приняли участие в традиционном осеннем кроссе лыжников
11 октября 2010, 13:51СпортОльга
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10 октября на лыжной базе «Спартак» прошли традиционные ежегодные соревнования осенний кросс лыжников, организованные управлением по физкультуре, спорту и туризму Администрации города.
На старт вышло 280 участников из Нижнего Тагила, Кушвы, Красноуральска иГорноуральска. Соревнования проводились в 12 возрастных категориях.Участники соревновались на дистанции 1, 2, 3 и 5 км, сообщает ntagil.org.
Победителями стали: Надоршина Алена (СК «Спутник»), Высочина Надежда (СК«Спутник»), Титов Егор (МОУ ДОД ДЮСШОР «Уралец» -95), Киселев Влад (СК«Спутник»), Кривошеева Олеся (ГОУ СДЮСШОР «Аист»), Панкратова Анастасия(СК «Спутник»), Сабуров Александр (СК «Спутник»), Копылов Егор (СК«Спутник»), Иванова Олеся (ГОУ СДЮСШОР «Аист»), Новгородцева Люба(Аист-Динамо), Чудин Валерий (ГОУ СДЮСШОР «Аист»), Марков Евгений (г.Горноуральск).
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