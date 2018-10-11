Спортсмен из Екатеринбурга стал чемпионом России по дзюдо

С 10 по 13 октября в Грозном в Чечне проходит чемпионат России по дзюдо. Среди спортсменов будут разыграны 15 комплектов наград. 24-летний екатеринбуржец Сахават Гаджиев одержал досрочную победу в бою со спортсменом из республики Тыва Альбертом Монгушем. Молодые люди выступали в весовой категории до 60 кг.

Гаджиев заявил, что его победа посвящается матери, которая, по словам чемпиона, всегда в него верила, «готовит самые вкусные блюда на свете и своей сестре, она в эти дни отмечает свой день рождения».

Екатеринбуржец уже становился чемпионом в 2015 году. Однако в 2016 и в 2017 годах ему удавалось взять лишь серебро. В начале сентября спортсмен привез золото с кубка Европы в Словакии, сообщает E1.ru.