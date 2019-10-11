Сборная России по футболу разгромила сборную Шотландии
Сегодня, 11:36СпортФото: Скриншот видео телеканала Звезда
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10 октября сборная России по футболу одержала шестую победу подряд в отборочном турнире чемпионата Европы.
Российская сборная разгромила сборную Шотландии со счетом 4:0.
Два мяча в ворота соперников забил Артем Дзюба — на 57-й и 70-й минутах. На 60-й минуте отличился Магомед Аздоев, четвертый гол на счету Александра Головина — на 84-й минуте матча.
В группе по результатам семи игр лидирует сборная Бельгии, набравшая 21 очко, сборная России занимает второе место с результатом в 18 очков, третье место занимает команда Кипра.
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