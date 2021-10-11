Фетисов прокомментировал возможный матч между Россией и Украиной

Фетисов прокомментировал возможный матч между Россией и Украиной
Фетисов прокомментировал возможный матч между Россией и Украиной
Вчера, 21:24СпортФото: pxfuel.com
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о проведении товарищеского матча между сборными командами России и Украины.

«Спорт — объединяющий фактор. Мы помним много подобных примеров. „Пинг-понговая дипломатия“, например, когда Китай и США сыграли в пинг-понг. После этого начался контакт между государствами», — цитирует Фетисова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт Экспресс».

Напомним, что на минувшем чемпионате Европы по футболу Украина под руководством Андрея Шевченко добралась до четвертьфинала европейского турнира. Российская команда на Евро-2020 не смогла выйти в стадию плей-офф, набрав одно очко и заняв четвертое место в группе.

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