Фетисов прокомментировал возможный матч между Россией и Украиной

«Спорт — объединяющий фактор. Мы помним много подобных примеров. „Пинг-понговая дипломатия“, например, когда Китай и США сыграли в пинг-понг. После этого начался контакт между государствами», — цитирует Фетисова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт Экспресс».