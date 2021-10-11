Карпин: Ошибки футболистов — моя вина

Карпин: Ошибки футболистов — моя вина
Карпин: Ошибки футболистов — моя вина
Сегодня, 15:44СпортФото: wikimedia.org
По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, отечественные спортсмены мало что смогли в матче со Словакией. Об этом он заявил в ходе традиционной пресс-конференции в преддверии встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 со Словенией.

Карпин отметил: как ни странно, новых травм не было. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного Союза (РФС), пишет 360tv.ru.

Главный тренер сборной РФ подчеркнул: футболисты готовятся к матчу, восстанавливаются, учат теорию. «Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Все, что не получилось, — моя вина, потому что я не так донес до них, не так объяснил». Он также добавил, что к футболистам нет претензий. Однако это не означает, что он старается снять с них ответственность.

Карпин сообщил, что впереди у подопечных — сложная игра. «Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник. Словакия показала силу, а Словения, как минимум, не слабее. Завтра нет фаворита, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома», — сказал он.

Проведение матча Словения — Россия назначено на 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Старт: 21:45 по московскому времени.

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