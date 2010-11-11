Персонал комплекса трамплинов будет набираться опыта на международных соревнованиях

Ульрих Велинг дал высокую оценку реконструкции трамплинов на горе Долгая, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе администрации города. Он также отметил, что уже сейчас необходимо начинать готовить персонал для работы на комплексе трамплинов. И если для проведения российских соревнований понадобится 30-50 специалистов, то при организации на тагильских трамплинах этапов Кубка мира по прыжкам с трамплинов, лыжному двоеборью и других международных стартов количество технического персонала на объекте будет возрастать до 300-350 человек, включая волонтеров. В скором времени будет создана рабочая группа для отбора персонала на комплекс трамплинов и организации поездок специалистов из нашего города на международные соревнования для приобретения опыта.