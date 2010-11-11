«Спутник» одержал уверенную победу в Перми

Начало встречи было за хозяевами льда - к середине матча их преимущество было в две шайбы. На этом для пермяков все и закончилось. Еще до перерыва тагильчане не только успели отыграться, но и вышли вперед благодаря шайбам, заброшенным Павлом Поповым, Егором Рожковым и Андреем Бабушкиным. В третьем периоде «Спутник» еще дважды огорчил соперника – голы забили Егор Журавлев и Валентин Артамонов. За три минуты до сирены тренерский штаб хозяев «снял» вратаря, но попытка изменить результат игры оказалась тщетной. В итоге 2:5 и «Спутник» покинул последнее место в турнирной таблице дивизиона «Восток», опередив ангарский «Ермак». Как рассказал пресс-службе «Спутника» и.о. главного тренера Алексей Фетисов, «Игра была боевая. Начало сезона у нас не получилось, попали в яму, и сейчас, как нормальные русские, карабкаемся из нее», - заявил Фетисов.