Воспитанница спортивной школы «Высокогорец» из Нижнего Тагила Вероника Шабалина стала победительницей первенства Пермского края по большому теннису, сообщает «Тагильский рабочий».

Она выступала среди девушек до 15 лет, за награды сражались 32 спортсменки из разных городов России. Для выхода в финал тагильчанка победила соперниц из Екатеринбурга, Ижевска, Сыктывкара и Кемерово. В финале она встретилась с представительницей Екатеринбурга и победила со счетом 6:2, 6:1. Напомним, штангист из Нижнего Тагила Илья Шульган одержал победу во всероссийском турнире по тяжелой атлетике. Он выступал в весовой категории до 96 килограмм и в сумме двоеборья показал лучший результат. Тагильский штангист одержал победу во всероссийском турнире

