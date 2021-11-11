Боброва назвала магией на льду произвольную программу Степановой и Букина

Екатерина Боброва рассказала, чем ей понравилась новая произвольная программа российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина.
" Мы просто не привыкли видеть ребят такими. Для нас история Ромео и Джульетты — трагична: молодые люди любят друг друга, не могут быть вместе, и в конце все умирают. А здесь магия на льду: с современными движениями, с интересной подборкой музыки — не классической для «Ромео и Джульетты»... Это то выступление, в котором каждый раз находишь что-то новое и интересное", - приводит слова Бобровой "Советский спорт", ссылаясь на "RT на русском".
Добавим, что Степанова и Букин выступают в танцах на льду и являются второй парой России после действующих чемпионов мира Виктории Синицина и Никиты Кацалапова.
Впервые произвольную программу Степанова и Букин показали на этапе Гран-при в Турине, где стали третьими.